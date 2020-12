Bentornato Zielinski! Piotr rende il Napoli più duttile

Ha avuto bisogno di diversi giorni per riprendersi, Piotr Zielinski. L’infezione da Covid 19 lo aveva debilitato ed il suo minutaggio sta aumentando in maniera graduale. Ma quanto sia importante il polacco per questo Napoli, ieri sera è stato chiaro. La sua presenza lo rende molto più duttile in fase offensiva e efficace in fase difensiva. Il modulo è un 4-3-3 con Demme che si mantiene più basso davanti alla difesa, lui è il playmaker nella distribuzione del pallone dal basso. Funziona il cambio tattico di Gattuso rispetto alla gara del Milan (Zielinski al posto di Politano) con la squadra che diventa più equilibrata. Il tutto agevolato da una prestazione decisamente sotto tono della Roma incapace di pungere in attacco e vulnerabile in fase difensiva: il rientro di Dzeko e lo spostamento di Mkhitaryan da esterno è coinciso con un passo indietro evidente dei giallorossi.

