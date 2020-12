Avversario Napoli – Tre dubbi per il tecnico del Crotone Stroppa

Quest’oggi il Crotone ha ripreso gli allenamenti, in vista della sfida di domenica 6 Dicembre alle ore 18,00 all’Ezio Scida contro il Napoli nel più classico dei testa coda. Seduta che è stata dedicata tra attivazione, lavoro atletico, possesso palla e partitella a campo ridotto. In gruppo è tornato ad allenarsi il difensore Djidji, mentre lavoro differenziato per Marrone, Magallan e Junior Messias per affaticamento muscolare, perciò al momento in dubbio in vista del match contro gli azzurri.

Fonte: fccrotone.it