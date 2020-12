ATTACCO – Due i ballottaggi in vista della sfida in Olanda

E’ ancora presto per azzardare le scelte di formazione in vista della sfida in Olanda del Napoli contro l’Az Alkmaar all’AFAS Stadion. In attacco ad esempio due i ballottaggi: come esterno destro Politano o Lozano, con l’ex di Inter e Sassuolo in vantaggio sul messicano e nel ruolo di prima punta. In questa circostanza Petagna dovrebbe spuntarla Mertens. Scalpita anche Elmas che potrebbe giocare o per Insigne o Zielinski.

Fonte: CdS