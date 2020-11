Ulivieri: “Ieri è stato emozionante, Maradona ci ha fatto sognare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, Presidente allenatori italiani.

“Ieri è stato emozionante. Maradona ci ha fatto sognare. Io ho sentito anche qualcuno che non ha capito nulla della vita, se ci tolgono anche i sogni non si va avanti e Maradona ci ha fatto sognare. Non si può che dirgli grazie. A volte le partite girano male: anche contro il Milan si sono costruite occasioni. In questo campionato bisogna saperci leggere dentro. Chi ha impegni nelle coppe tante volte arriva stanco. Basta vedere l’Atalanta o la Roma stessa. Gli allenatori oggi stanno forzando in avanti, si preferisce un attaccante in più rispetto a uno in meno.