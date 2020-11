Serie A – Torino-Sampdoria al 45′: Belotti protagonista assoluto

TORINO-SAMPDORIA 1-0 Belotti (T) 25′

TORINO (3-5-2): Sirigu, Bremer, Lyanco, Rodriguez, Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi, Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bonazzoli, Buongiorno, Edera, Hovarth, Izzo, Kryeziu, Murru, N’Koulou, Segre, Verdi. Allenatore: Giampaolo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto, Verre, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini, La Gumina, Leris, Ramirez, Regini, Rocha, Adrien Silva, Tonelli. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Doveri.

Ammoniti: Nessuno.

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 7′ col Gallo Belotti che insacca ma l’arbitro annulla per offside dopo il consulto col VAR, al 17′ Zaza svetta più in alto di tutti dall’interno dell’area piccola sfiorando il palo di testa. Al 25′ ancora Belotti in goal con un tap-in sul cross di Singo per l’1-0 granata, al 37′ Candreva cerca l’eurogoal al volo a porta libera ma un difensore del Toro salva sulla linea. Nel finale non arriva il pareggio blucerchiato così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio torinese.

