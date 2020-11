Serie A – Torino-Sampdoria: Pareggio ricco di emozioni

TORINO-SAMPDORIA 2-2 Belotti (T) 25′, Candreva (S) 54′, Quagliarella (S) 63′, Meite (T) 77′

TORINO (3-5-2): Sirigu, Bremer, Lyanco, Rodriguez (Verdi 70′), Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi (Murru 70′), Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bonazzoli, Buongiorno, Edera, Hovarth, Izzo, Kryeziu, Murru, N’Koulou, Segre, Verdi. Allenatore: Giampaolo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida (Tonelli 46′), Ferrari, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal (Adrien Silva 46′), Jankto (Damsgaard 46′), Verre (Gabbiadini 46′), Quagliarella (Ramirez 83′). A disposizione: Ravaglia, Letica, Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini, La Gumina, Leris, Ramirez, Regini, Rocha, Adrien Silva, Tonelli. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Doveri.

Ammoniti: Tonelli (S) 59′, Lyanco (T) 61′, Giampaolo (T) 74′, Ferrari (S) 84′

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 7′ col Gallo Belotti che insacca ma l’arbitro annulla per offside dopo il consulto col VAR, al 17′ Zaza svetta più in alto di tutti dall’interno dell’area piccola sfiorando il palo di testa. Al 25′ ancora Belotti in goal con un tap-in sul cross di Singo per l’1-0 granata, al 37′ Candreva cerca l’eurogoal al volo a porta libera ma un difensore del Toro salva sulla linea. Nel finale non arriva il pareggio blucerchiato così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio torinese.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio doriano con Candreva che sfrutta un pallone vagante in area e insacca, al 63′ la Samp ribalta il match con la precisa rasoiata di capitan Quagliarella per il 2-1 genovese. Il Toro cerca la reazione e al 77′ trova il pareggio con l’incornata imperiosa di Meite che insacca nel sette, all’82’ Lyanco si presenta solo davanti al portiere e calcia ma Audero compie un autentico miracolo. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina 2-2.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Milan 23-Inter 18-Sassuolo 18-Juventus 17-Napoli 17*-Roma 17-Verona 15-Atalanta 14-Lazio 14-Bologna 12-Sampdoria 11-Cagliari 11-Benevento 10-Udinese 10-Spezia 10-Fiorentina 8-Parma 6-Torino 6-Genoa 5-Crotone 2

*1 punto di penalizzazione

A cura di Emilio Quintieri