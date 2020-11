Serie A/Genoa-Parma 0-1 (1T): I rossoblù sprecano, i ducali pericolosi nelle ripartenze

Nel monday night della 9a giornata di Serie A è in scena il Genoa di Maran contro il Parma di Liverani. Due formazioni che sono partite male in campionato e si ritrovano nel fondo della classifica. Gara complicata per entrambe alla ricerca di punti importanti per rialzarsi.

Il Parma al 10′ passa subito in vantaggio. Imbucata geniale al centro di Kucka per Gervinho che solo davanti a Paleari insacca. 0-1. Il Genoa reagisce e trova l’occasione per il pari con Shomurodov solo davanti a Sepe, ma è bravo il portiere ad intercettare l’attacacnte uzbeko. Al 30′ i padroni di casa sfiorano dinuovo il pari, Pellegrini supera Busi mette il cross al centro per Scamacca, ma l’attaccante genoano sbaglia a due passi davanti a Sepe. Al 41′ su ripartenza manovrata ancora da Kucka, palla al centro per Gervinho che spara alto sopra la traversa. Al 45′ sbaglia Pellegrini che si lascia anticipare da Kucka, serve Gervinho, ma il tiro dell’ivoriano è deviato sulla traversa dalla deviazione di Paleari. Parma vicino al raddoppio. All’intervallo conduce il Parma 0-1.