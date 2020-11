Ieri pomeriggio il Crotone perde di misura a Bologna per 1-0, gol di Soriano, resta così ultimo a 2 punti. Domenica all’Ezio Scida la sfida contro gli azzurri e le parole a fine gara del centrocampista Salvatore Molina. “Ieri nel secondo tempo il Bologna si è chiuso bene, senza concederci occasione per pareggiare la sfida. In classifica abbiamo pochi punti in classifica e contro il Napoli cercheremo di ottenere il bottino pieno”.

La Redazione