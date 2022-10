Quote scudetto, secondo i bookmakers, il Napoli ha il doppio delle possibilità rispetto ad inizio stagione

Le prime 9 giornate non hanno fatto altro che rimescolare ancora di più le carte di un campionato che già prima dell’inizio appariva dal pronostico il più incerto degli ultimi anni.

Il Napoli, nella sfida di ieri sera contro la Roma, s’è trovato a una sorta di ultima chiamata in chiave scudetto. Una sconfitta avrebbe probabilmente tolto agli uomini di Gattuso quasi ogni chance di vincere il titolo con le quote per il tricolore che sarebbero schizzate probabilmente intorno a 50!

La prestazione strabiliante offerta invece dagli azzurri, vittoriosi per 4-0, li ha invece completamente rilanciati in ottica campionato.

Situazione in apparenza paradossale è che rispetto alle quote offerte dai principali bookmaker italiani ed internazionali prima dell’avvio della stagione, il Napoli, pur avendo attualmente perso una posizione in graduatoria (scendendo dal 3° posto iniziale alla corrente 4a posizione, scavalcato, come ovvio che sia, dal Milan, attuale capolista in solitaria del campionato), ha in realtà raddoppiato le proprie chance di vittoria dello scudetto.

Se infatti in Agosto le quote per i partenopei si aggiravano mediamente intorno al 12, dopo la vittoria di ieri sera sui giallorossi, le quote per il trionfo azzurro valgono ora intorno al 6.

Gran parte della spiegazione non deriva però dai meriti della squadra partenopea quanto dai demeriti di quanto finora mostrati dalla squadra favorita numero 1 per il titolo: la Juventus.

In queste prime giornate, infatti, i bianconeri (che già non partivano con gli stessi favori del pronostico avuti negli anni appena passati con quote intorno a 1,90 contro l’1,50 mediamente avuto negli anni scorsi), hanno visto il valore delle loro quote alzarsi sempre di più fino a raggiungere e superare la quota 3 (valore che non si trovava per la Juventus dalla famosa partenza soft del 2015/2016 prima che la striscia di 25 vittorie su 26 partite consentì loro di superare il primo Napoli di Maurizio Sarri).

A scombinare ancora di più la situazione c’è che anche la squadra seconda favorita in agosto ha in realtà perso un po’ del credito che aveva in avvio: l’Inter partita da 2,50 e attualmente assestata intorno a 3,5.

Con Juve e Inter così ridimensionate rispetto alle previsioni iniziali è chiaro che le chance per le tutte le altre sono aumentate notevolmente (soprattutto per Milan e Napoli)

Juventus 3,15

Inter 3,50

Milan 5

Napoli 6

Molto più distaccate è invece il gruppo delle seconde quattro (cosa che lascia apparire dalle quote dei bookmaker come siano ben delineate le 4 squadre che si qualificheranno alla prossima Champions League).

Se però, tra le seconde 4 squadre, la Roma si ritrova a una quota molto migliore rispetto a quelle agostane (15 contro 50) discorso opposto vale per Atalanta (20 contro 13) e soprattutto Lazio (75 contro 15). Sotto quota 100 (intorno a 90) si trova il Sassuolo, attualmente al secondo posto in graduatoria (e partito da quota 500!).

