Premier League – Tonfo Leicester, colpo West Ham

Una vittoria e un pareggio nei due posticipi della 10a giornata di Premier League. Cade a sorpresa il Leicester, che perde 2-1 in casa con il Fulham e fallisce la possibilità di agganciare Liverpool e Tottenham in testa alla classifica. Tre punti pesantissimi dall’altra parte per il Fulham che va a +1 punto sulla zona retrocessione. Importante vittoria nell’altro match per il West Ham, che batte 2-1 l’Aston Viila, conquista la terza vittoria di fila e va al 5° posto in classifica a -1 punto dalla zona Champions League. Nel finale annullato il gol del pareggio degli ospiti con il Var