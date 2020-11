Panchina – I voti del CdS: Politano ruba la scena a tutti

Ecco i voti del Corriere dello Sport alla panchina azzurra. Politano si mette in luce per una bellissima rete, serpentina splendida dell’ex Inter che scarta 3 avversari e dopo aver messo a sedere anche Mirante deposita in rete. Per il resto gli altri subentrati non hanno inciso particolarmente, solo Elmas ha provato a dare manforte nella doppia fase, gli altri non pervenuti.

Lobotka (39’ st) sv

La presenza nel finale di gloria collettiva.

Elmas (32’ st) 6

Propizia il tris con un bolide che Mirante strozza male.

Politano (21’ st) 7

Chiude la grande serata del tributo al Diez con uno slalom strepitoso degno dei migliori.

Petagna (39’ st) sv

Pochi minuti e qualche tocco.