Difesa – I voti del CdS: L’ex di turno giganteggia

Ecco i voti del Corriere dello Sport per la difesa azzurra. Quartetto praticamente perfetto, pochi pericoli nella trequarti partenopea. Manolas, ex del match, ha giganteggiato con Dzeko (non al meglio dopo il rientro dal Covid-19). Dalle parti del greco non è passato neanche uno spillo.

Meret 6

Nel primo tempo gioca qualche pallone con i piedi: zero parate, zero brividi. Un paio di uscite in sicurezza nella ripresa.

Di Lorenzo 6,5

Mette subito in chiaro con Spinazzola e Mkhitaryan che non sarà una serata di scorribande. Solido l’asse con Fabian e Lozano.

Manolas 7

Tra Mkhitaryan e Dzeko e sempre con il medesimo risultato: non sbaglia mai. Ottimi anticipi, ottimi contrasti, ottimo lui. Bene anche nelle uscite.

Koulibaly 6,5

Condivide con il collega Kostas il controllo di Dzeko e in più si dedica a Pedro con efficacia estrema. Alla Kalidou, insomma.

Mario Rui 6,5

Non soffre mai Pedro e neanche i timidi affondi dei compagni di zona. Al contrario: è lui a costringere i dirimpettai a stargli dietro.