Centrocampo – I voti del CdS: Doppia fase perfetta

Ecco i voti del Corriere dello Sport al centrocampo azzurro. Un centrocampo a 3 in fase di non possesso, mentre in fase di possesso Zielinski agiva da trequartista alle spalle di Mertens. Prova superlativa da parte di tutti, con la doppia fase (possesso e non possesso) eseguita splendidamente. Ciliegina sulla torta la rete di Fabian.

Fabian 7

Una specie di regista aggiunto, però più dedito alla costruzione offensiva, che cuce gioco e ripiega guadagnando possessi (7). Splendido il sinistro da fuori che inchioda il 2-0: il classico colpo da biliardo.

Demme 7

Da regista basso distribuisce e gestisce con la semplicità che tanto era piaciuta dopo il suo arrivo: la linea a tre è il suo habitat. Enorme, il lavoro in fase difensiva.

Zielinski 7

Eccolo, Zielo. Quello vero: qualità, inventiva, strappi. Nel primo tempo fa impazzire Pellegrini e Ibañez, ma la lunga convalescenza lo obbliga poi a dosare. Un recupero fondamentale per il Napoli. Con champagne: 200 in azzurro.