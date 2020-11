L’avvocato Morla gestiva tutto di Diego Armando Maradona

Tutto sembra essere finito nelle mani di Matias Morla, l’avvocato che nell’ultima decade ha assistito più da vicino il Pibe de oro. 41 anni, figlio di una famiglia benestante di Buenos Aires, Morla si fa conoscere al grande pubblico per essere stato l‘avvocato difensore di diverse celebrità argentine. Da qui il legame con Diego, conosciuto quasi per caso e mai più lasciato. C’è la mano di Morla dietro il ritorno di Diego da Dubai in Sudamerica, così come dietro a tanti dei contratti di sponsorizzazione che accompagneranno Diego anche dopo la morte. L’avvocato sarebbe a capo del cosiddetto Entorno de Maradona, un gruppo di assistenti (di cui fa parte anche Leopoldo Luque, il medico che a inizio novembre lo aveva operato al cervello) che negli ultimi anni ha isolato Diego allontanandolo dalla famiglia e dagli amici di sempre, filtrando persino le telefonate al Pibe. Fonte: Il Mattino