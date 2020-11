Mazzo di fiori di Insigne in ricordo di Maradona. Sotto la Curva A lo striscione “The King”

Non c’è stato campo di calcio che non si è ricordato il grande Diego Armando Maradona e al minuto 10 di ogni sfida applausi per il campione argentino. Ieri sera al San Paolo, prima della sfida Napoli-Roma, Lorenzo Insigne con i mazzi di fiori porta sotto le due curve, per omaggiare il “Pibe de Oro”, la Curva A c’è lo striscione “The King”. Commovente il capitano del Napoli che dopo il gol la maglia con Maradona scritto e le lacrime con bacio alla casacca biancoceleste come la sua Argentina. Al minuto di raccoglimento applaudono i Friedkin e De Laurentiis per ricordarlo, poi al resto ci hanno pensato gli azzurri con una prestazione memorabile, tutto dedicata a Diego.

Fonte: Il Mattino