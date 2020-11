Maradona – Il tributo degli All Balcks è da brividi

MARADONA – L’Haka è già bella di suo così quando è un giorno normale. Ma ieri a Sydney prima del match del Tre Nazioni tra l’Argentina e la Nuova Zelanda, gli All Blacks hanno deciso di farci venire i brividi una volta di più. Riguardatela. La maglia nera con il dieci di Maradona poggiata dal capitano Sam Cane al centro del campo e poi loro in quella danza che ti scuote la pancia. Non c’è niente di più bello: «Questo è l’uomo dai capelli lunghi, è colui che ha fatto splendere il sole su di me. Ancora uno scalino, un altro fino in alto. Il sole splende». Fonte: CdS