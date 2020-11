La Salernitana conquista il primo posto, grazie a Tutino

Ieri sera la Salernitana ha affrontato allo stadio “San Vito” di Cosenza, i padroni di casa per conquistare il primo posto. Nella prima frazione gli ospiti vanno vicini al vantaggio con Anderson per ben due volte, prima occasione parata di Falcone e la seconda esterno della rete. La svolta arriva nella ripresa con la rete del classe ’96 Gennaro Tutino, tiro chirurgico e portiere calabrese battuto. I granata ci credono ancora e sfiorano il raddoppio con Bogdan che sfiora il palo. Il Cosenza nel finale resta in dieci, espulso Ba e per la squadra di Castori un successo che porta al primato in classifica.

Fonte: Il Mattino