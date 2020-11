La moviola: Di Bello. Quasi perfetto l’arbitraggio, ma manca una punizione al Napoli

Una partita nella media per Di Bello, senza grossi errori ma anche senza grossi acuti. Quello che c’è da rivedere non è né probante né da Var (Calvarese), la gara è talmente facile e scorre via senza intoppi che alla fine i falli fischiati saranno appena 14, con tre cartellini gialli (ma ne manca qualcuno, sicuramente) e senza discussioni in campo.



REGOLARE



Ci sta la punizione dalla quale nasce l’1-0: Ibañez entra su Mertens e lo trattiene prima dell’ingresso in area, corretta anche la valutazione disciplinare da parte di Di Bello, corretto anche il giallo per il brasiliano. Che poco dopo rischia quando, per superare Mario Rui, lo colpisce con una manata al volto, da una angolazione sembra più fortuito, da un’altra quasi volontaria (nel caso, rosso, anche con chiamata dal Var).



DISCIPLINARE



Non preciso da un punto di vista disciplinare, Di Bello: ammonisce Di Lorenzo per una entrata in ritardo su Mkhitaryan, non fa lo stesso con un intervento quasi identico di Karsdorp ai danni di Mertens (non fischia neanche la punizione).

La moviola di Edmondo Pinna (Cds)