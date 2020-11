La difesa azzurra – Tornano i muri, arginati i giallorossi

Ritorna il bunker in difesa. Gli azzurri, concentrati e solidi, arginano la Roma, in cui torna Dzeko dal primo minuto. Il bosniaco “tocca” ai centrali ed è ben controllato da Manolas e Koulibaly. Funzionano bene i raddoppi su Pedro che attacca sul lato di Mario Rui e su Mkhitaryan che prova dal lato di Di Lorenzo. Soprattutto gli azzurri non sono in inferiorità numerica a centrocampo dove Pellegrini è limitato e anche Veretout non ha spazi per lanciarsi in profondità, poi il centrocampista francese seguito nell’ultima sessione di mercato dal Napoli è stato costretto ad uscire per infortunio al termine del primo tempo (in precedenza si era fatto male per un problema muscolare anche Mancini e al suo posto è entrato Juan Jesus nella difesa a tre).

Il Mattino