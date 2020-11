Insigne: “La vittoria la dedichiamo al grande Diego. Contro la Roma un punto di partenza”

Gli spettava di diritto un gol nel ricordo di Diego. Insigne l’ha voluto anche imitare, non solo omaggiare, e poi s’è commosso, ha esposto fiero la sua maglia, l’ha baciata rivolgendosi al cielo, sono stati attimi intensi che resteranno: «Il nostro idolo non c’è più e stiamo male. Abbiamo vinto anche per lui, questa vittoria è sua». Gattuso, pensando a Diego, si comporta da leader: «Maradona è una leggenda, ma bisogna avere buon senso: in questi giorni ho visto troppa gente senza mascherina e questo non va bene. Nel poker alla Roma c’è tanto calcio e altrettanta vita, il Napoli ha giocato in dodici, Diego s’è fatto piccolo e la Roma non se n’è accorta, ma lui c’era in ogni azione e, forse, anche nel destro di Insigne, quando è cominciata la goleada: «Volevamo fare bene per Diego, tutta la città sta soffrendo, tutti noi stiamo male. Diego era il nostro idolo. Volevamo dedicargli una bella vittoria con una prestazione all’altezza e sono felice perché ci siamo riusciti». Il Napoli poteva vincerla, ha scelto di dominarla: «Abbiamo affrontato la gara nel migliore dei modi – ha proseguito Insigne – e l’abbiamo vinta perché studiata e preparata bene in settimana. La nostra squadra ha tanta qualità, a volte facciamo degli errori e non ci siamo con la testa. Dobbiamo migliorare». Tre punti, preziosi, per non porsi limiti, puntando alla Champions e pensando, perché no, anche ad altro, pur senza nominarlo: «Questa partita deve essere un punto di partenza. Se giochiamo così bene, possiamo battere qualsiasi avversario».

Tarantino (Cds)