Ieri Centrocampo azzurro stellare, ecco i voti de il mattino!

Ieri il centrocampo di Gattuso è stato stellare con le ottime prestazioni di tutti e tre i suoi interpreti; ecco i voti del mattino per il centrocampo azzurro:

7 FABIAN RUIZ

Giostra da interno di centrocampo, si alterna con Zielinski nel compito di incursore, mentre l’altro si occupa della costruzione. Movimenti che mettono in difficoltà prima Pedro che non riesce a seguirlo, poi Veretout. Un gol di precisione che arriva proprio per la serenità di testa.

7.5 DEMME

L’uomo tattico del Napoli. Distribuisce il primo pallone, guardando soprattutto a sinistra. Buon lavoro in fase di non possesso, quando si abbassa a fare il frangiflutti nel 4-1-4-1. Ferma Spinazzola in contropiede con scelta del tempo provvidenziale.

7,5 ZIELINSKI

Non gioca da trequartista puro, ma da interno di centrocampo, in fase di non possesso si schiera nella linea dei 4, con Demme più basso a fare da schermo alla difesa. Strozza un’ottima chance, poi quando ha spazio, lo sfrutta sempre. Dà qualità a ogni pallone che tocca.