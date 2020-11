Giovedì 3 Dicembre alle ore 21,00 all’AFAS Stadion, i padroni di casa dell’Az Alkmaar affronterà il Napoli per la penultima giornata della fase a gironi di Europa League. All’andata vinsero gli olandesi per 0-1 al San Paolo con la rete di De Widt, gli azzurri quindi hanno voglia di riscatto per conquistare punti importanti. La gara sarà trasmessa su Sky Sport 1 ma anche in chiaro su Tv 8.

Fonte: goal.com