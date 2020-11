Discordanti ma di poco le due valutazioni su Gattuso

Il Mattino-

7,5 GATTUSO

Voleva una squadra con meno fronzoli possibili, che si sentisse meno Narciso e più operaio in tuta da meccanico. E trova la risposta che voleva: squadra solida, senza il trequartista, con Zielinki e Fabian sottopunta e Demme vertice basso che gioca davanti alla difesa. Ma c’è la risposta del carattere che è quella che conta: perché davvero sembrano i moschettiere del re. Uno per tutti e tutti per uno.

CdS