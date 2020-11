Difesa poco impegnata ma…; ecco i voti de il Mattino!

La difesa azzurra ieri non ha avuto problemi, anzi la Roma non ha quasi mai tirato; ecco i voti de Il Mattino per la difesa:

6 MERET

Un primo tempo da spettatore, salvo che per un intervento da ordinaria amministrazione in avvio di gara, poi l’attenzione deve salire perché le incursioni romaniste crescono. Non ha mai l’occasione per brillare, controlla ogni situazione di potenziale pericolo e legge tutte le azioni. Roma però inconcludente.

6,5 DI LORENZO

Primo tempo che dimostra una condizione anche in ripresa. Non soffre Mkhitaryan e gestisce meglio il palleggio, già dimenticata la nottataccia con il Milan dove né ha fatte di cotte e di crude. Torna ai suoi livelli, anche aiutato dalle amnesie degli attaccanti della Roma, assai in ombra dopo le 5 vittorie consecutive.

7 MANOLAS

Sente la gara dell’ex e riesce a far meglio anche in fase di impostazione. Esce dalla linea sempre con il giusto timing e si alterna in chiusura su Dzeko e Mkhitaryan. Dà una grande mano a Di Lorenzo che spesso si sbilancia e la sua prestazione è sicuramente ai livelli del miglior Manolas della stagione.

6,5 KOULIBALY

Gara attenta, si percepisce la maggiore serenità rispetto alle ultime gare. Inizia l’azione con serenità: a Dzeko arrivano pochissimi palloni, ma il senegalese lavora bene in anticipo e si concede poche divagazioni offensive che consentono di avere una solidità senza alcun tipo di sbandata.

7 MARIO RUI

Primo tempo di grande partecipazione alla manovra, con frequenti e la capacità di anestetizzare le sortite di Pedro. Nella ripresa prova a sfuttare di più gli spazi lasciati dal suo lato, l’azione del 2-0 parte da un suo tacco. Ma colpisce la serenità della sua visione di gioco