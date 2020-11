Covid in Campania, oggi lieve frenata, a novembre quasi 100mila positivi

Continua a frenare la corsa del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.626 positivi su 14.286 tamponi effettuati, 376 in meno di ieri ma con 4.777 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l’11,38%, dei test, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di contagio era al 10,5%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.431 sono asintomatici e solo 195 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, nel mese di novembre il virus mette a segno una clamorosa fiammata con 99.579 contagiati. Tratto da Il mattino.it