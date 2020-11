Attacco – I voti dl CdS: I piccoletti fanno impazzire la difesa giallorossa

Ecco i voti del Corriere dello Sport all’attacco azzurro. Insigne migliore in campo, una rete su punizione e un assist per il Magnifico. Dedica speciale al Pibe de Oro e palma di MVP. Bene anche Mertens (goal anche per il belga) e Lozano, tanto movimento per il messicano.

Lozano 6,5

Freccia destra del tridente. Freccia vera: affonda e punta, pericolo costante.

Mertens 6,5

Nel primo tempo prova ad arricchire quel record strappato proprio al Pibe, ma il progetto non decolla e così comincia più che altro a rifinire. Poi, però, piazza il colpo da scugnizzo: il gol azzurro numero 129.

Insigne 7,5

Non segnava su punizione, uno dei colpi di Maradona, da quasi 4 anni: guarda caso ci è riuscito ieri e poi ha dedicato il gol a Diego mostrando la 10 al mondo. Ispira Fabian-gol, ispira tutti: Lorenzo il magnifico.