Cambi azzeccatissimi di Gattuso, ecco i voti de il Mattino per la panchina!

Anche i cambi di Mister Gattuso ieri hanno fruttato oprattutto Politano, autore di un goal di Maradoniana memoria quasi; ecco i voti de il Mattino per la panchina azzurra:

6,5 POLITANO

L’ultima mezz’ora con lui a destra è un classico per l’ex interista che in quella porzione del campo pare sentirsi più a suo agio. Fa un gol in serpentina che quasi ricorda lo slalom di Tomba nella 3-tre di Madonna di Campiglio. Una rete nella notte di Maradona che è la ciliegina sulla torta piena di delizie.

6 ELMAS

Dodici minuti in cui mette grinta e contirbuisce a un finale di pieno controllo. Perché era importante anche questo: evitare sbandate. Non perché il risultato potesse essere messo in discussione, ma per dare un segnale di solidità. Quello che troppo spesso è venuto meno nel corso di questo inizio di stagione. In condizione.

sv LOBOTKA

Demme ha speso davvero tanto ed è giusto che non arrivi fino alla fine. È forse l’unico dei centrocampisti che quando ha avuto l’occasione in questa stagione non ha brillato. Ma anche lui è evidente che in questo assetto può essere sfruttato al meglio. Gli azzurri finiscono maramaldeggiando.