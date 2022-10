Bucciantini: “L’emozione ha dato compattezza e determinazione. Il Napoli deve avere l’ambizione di poter lottare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista.

“Settimana di grande emozione e commozione, nel lutto a volte troviamo punti d’appoggio in comune. Ci siamo ritrovati nella grandezza di Maradona. Ha portato lo Scudetto al Napoli e l’Argentina sul tetto del mondo. Non era scontato che il Napoli capitalizzasse l’emozione ma la squadra ha qualità. L’emozione ha dato più compattezza e determinazione. Ieri è stato nettamente migliore della Roma. Il Napoli non può avere ambizioni inferiori a quelle di lottare per il campionato. Un’icona di Maradona sulla quale fare una statua? Mi piacerebbe con un pallone sul suo piede sinistro. Quella era la terza mano di Maradona. Poche volte si è visto nello sport un mezzo essere così grazioso e diverso, fuori dal comune. Aveva una sensibilità non propria di quell’arto, era il mistero del suo talento”.