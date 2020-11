Borriello: “Statua Maradona? Una delle iniziative che prenderanno corpo”

Su Radio Marte, è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ecco le sue parole: “Stadio? Ci sarà una delibera di giunta, siamo al lavoro su tutti i fronti, ognuno farà la sua parte. Concluso iter entro Napoli-Sampdoria? Vogliamo accelerare il più possibile, aspettiamo il passaggio in commissione toponomastica ma non credo ci saranno grosse difficoltà. Lo stadio è di proprietà di tutti, quindi è comunale. Ci atteniamo però al movimento popolare che ha deciso che si chiamerà Stadio Diego Armando Maradona. Faremo una targa commemorativa e l’inaugurazione dello stadio. Dobbiamo studiare queste situazioni di carattere più formale. Statua per Maradona? Una delle iniziative che stanno per prendere corpo. Si sta pensando anche di farne svariate in più punti della città. Restiamo a disposizione per tutte le proposte. L’icona? Maradona mi ha sempre accompagnato con un sorriso, insieme al pallone”.