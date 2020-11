Bismuto:”Niente comunale,lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Laura Bismuto, Presidente Commissione Consiliare Toponomastica, ecco le sue parole: “Abbiamo formalizzato la proposta di intitolazione di stadio a Maradona. Non si chiamerà popolare o comunale. Denominazione secca: si chiamerà stadio Diego Armando Maradona. Lo stadio è comunale e non sarà ceduto: non è assolutamente nel piano di dismissione. Stadio con la i e la o che formano il 10? Rientra con la commissione creatività urbana e ci sarà un contest internazionale per disegnare la grafica D10. Venerdì la Commissione Toponomastica Tecnica presieduta dal sindaco ci sarà approvazione con delibera di giunta diretta al prefetto che deve autorizzare la deroga. Servono 10 anni dalla morte della persona a cui si vuole intitolare il bene senza una deroga. Ci sono diverse proposte oltre lo stadio: oltre la fermata della metropolitana, anche altri beni potrebbero essere intitolati a Maradona. Alcune aziende vogliono donare la statua: a breve si potrebbe arrivare alla statua. Entro 15 giorni si potrebbe arrivare all’intitolazione. La Pausini? Non merita di essere discussa”