Baldas: “Goal di mano di Casiraghi? Ecco cosa successe con Diego”

Fabio Baldas, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live:

Gol irregolare contro il Napoli e Taglialatela?

“Purtroppo lo ricordo ma in diretta non l’avevo visto, con il VAR l’avrei annullato di sicuro.”

Gli ho rovinato l’esordio?

“Succede purtroppo. Ci fu una respinta e Casiraghi era molto vicino ad Alemao e la palla gli picchiò tra il braccio e il corpo. Io ero dietro e non avevo la percezione di dove fosse finito il pallone. Guardai il guardalinee che aveva visto meno di me”.

Cosa mi disse Maradona?

“In campo non fu lui a protestare. Logico che ho avuto la percezione che ci fosse stato qualcosa, mi saltarono addosso in 4 o 5 ma non potevo fare nulla. Maradona si scatenò nel sottopassaggio, volavano parole grosse. Con Diego ci eravamo anche chiariti quando lui è stato ospite al Processo di Biscardi dove io facevo la moviola. Lo portò Salvatore Bagni. Quando entrò mi fece un gesto con la mano e poi ci siamo abbracciati, con lui ho avuto un rapporto sempre molto molto buono. Lui non protestava mai, soprattutto su quello che subiva. Io poi non accettavo molto le proteste ma con lui ho avuto sempre un rapporto molto schietto”.

“Ho anche ricordi di Napoli-Inter con gol di Maradona, così come un grande gol di Baggio in Napoli-Fiorentina, con Diego che era in panchina. Peraltro entrando nel secondo tempo sbagliò anche un calcio di rigore”.