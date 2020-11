SKY – Fonseca: “Ci è mancato il coraggio di affrontare il Napoli”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato la sconfitta dei giallorossi ai microfoni di Sky: “Ci è mancato il coraggio per affrontare una squadra come il Napoli. Abbiamo giocato male, ma resta il fatto che abbiamo vinto contro grandi squadre, oggi non abbiamo avuto aggressività, dobbiamo correggere quello che non abbiamo fatto bene. Mancavano alcuni giocatori, ma non voglio trovare scuse. Non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee, loro hanno avuto sempre facilità ad entrare. Abbiamo iniziato bene, ma dopo non abbiamo fatto tre passi insieme. Il Napoli è una grande squadra e noi abbiamo fatto errori difensivi che hanno tolto fiducia alla squadra. Al momento di difendere abbiamo sempre avuto difficoltà. Abbiamo permesso che il Napoli si lanciasse in contropiede”.