SKY – Fabian Ruiz: “Non so perchè a volte ci capita di non esserci”

Fabian Ruiz, autore del gol del raddoppio azzurro, al termine della gara, interviene ai microfoni Sky: “Una bella vittoria, difficile ed importante. Contro una squadra che stava facendo molto bene, anche con il Milan non avevamo fatto male, ma il risultato non era stato positivo. Questa settimana abbiamo lavorato tutti bene, facendo ciò che ci chiedeva il mister. Tutte le partite sono importanti, invece a noi capita qualche volta di non esserci, non so il perchè. Adesso dobbiamo continuare, siamo ben messi in classifica, nonostante abbiamo giocato una partita in meno. Per questa gente, per i napoletani, per noi che amiamo il calcio, questi giorni sono stati difficili, ma la vita è questa, è dura. Preferisco giocare a destra, perchè controllo meglio, posso calciare più facilmente, è cosi da quando ero piccolo, forse è abitudine…”