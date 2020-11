Serie B – Cosenza-Salernitana: Tutino segna il goal dell’ex portando i campani in vetta

Cosenza-Salernitana 0-1 Tutino (S) 50′

COSENZA (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Bittante (Petre 76′), Bruccini (Ba 76′), Sciaudone, Vera (Corsi 62′), Bahlouli, Carretta, Baez. A disposizione: Matosevic, Bouah, Corsi, Ficara, Schiavi, Kone, Ba, Sacko, Petrucci, Gliozzi, Sueva, Petre. Allenatore: Occhiuzzi.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec, Mantovani, Gyomber, Bogdan, Casasola, Dziczek (Schiavone 62′), Di Tacchio, Kupisz, Anderson (Capezzi 73′), Djuric, Tutino (Gondo 86′). A disposizione: Adamonis, Baraye, Capezzi, Schiavone, Barone, Iannoni, Cicerelli, Gondo, Giannetti. Allenatore: Castori.

Arbitro: Dionisi.

Ammoniti: Dziczek (S) 8′, Bruccini (C) 25′, Di Tacchio (S) 42′, Idda (C) 52′, Anderson (S) 67′, Bogdan (S) 75′, Ba (C) 78′, Petre (C) 88′.

Espulsi: Ba (C) 81′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 13′ con Tutino che stoppa in area e calcia di potenza sfiorando la traversa, col passare dei minuti continua a premere la squadra campana e al 35′ Anderson servito da Tutino calcia id prima intenzione trovando la pronta respinta di Falcone. Nel finale Carretta sfonda sulla destra e crossa per Baez che al volo sfiora la traversa così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il vantaggio salernitano con Tutino che prima scarta Falcone in uscita e poi deposita in rete siglando il classico goal dell’ex, al 61′ Bahlouli cerca l’angolino dalla distanza ma Belc in tuffo sventa la minaccia. All’81’ Lupi in inferiorità numerica per l’espulsione di Ba che in 3 minuti riceve due gialli, nel finale non arriva la reazione rossoblu così al triplice fischio la Salernitana conquista i 3 punti volando in vetta.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Salernitana 20-Lecce 18-Empoli 18-Venezia 17-Frosinone 16-SPAL 15-Cittadella 14*-Chievo 14*-Monza 13*-Pordenone 12-Brescia 9*-Cosenza 8-Reggiana 8*-Vicenza 7**-Pisa 7*-Reggina 7-Ascoli 5*-Entella 5-Cremonese 4*-Pescara 4

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri