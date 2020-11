SERIE B FEMMINILE – Prima sconfitta del Pomigliano, carattere della Riozzese Como

Dopo settimane di pausa a causa del Covid-19, ritorna in campo il Pomigliano femminile di mister Esposito, è scesa in campo sul campo del Como. Le campane, nonostante la rete di Tudisco, subiscono le reti delle lombarde da parte di Rognoni e Dubini. Prima sconfitta stagione per la compagine campana, mentre è un successo di carattere per le bianco blu scudate.

Fonte: facebook Riozzese Como