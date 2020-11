Serie B – Reggiana-Cremonese: Nel finale Strizzolo aggancia il pareggio

Reggiana-Cremonese 1-1 Costa (R) 14′, Strizzolo (C) 90′

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini, Espeche, Rozzio, Costa, Zampano, Varone (Ajeti 88′), Rossi (Martinelli 78′), Kirwan, Radrezza (Muratore 67′), Mazzocchi (Kargbo 78′), Zamparo (Cambiaghi 67′). A disposizione: Venturi, Ajeti, Libutti, Gatti, Martinelli, Pezzella, Muratore, Voltan, Lunetta, Marchi, Kargbo, Cambiaghi. Allenatore: Alvini.

CREMONESE (3-5-2): Alfonso, Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Zortea (Ceravolo 71′), Valzania (Pinato 79′), Castagnetti (Gustafsson 46′), Gaetano (Buonaiuto 46′), Valeri, Celar, Ciofani (Strizzolo 46′). A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Pinato, Gustafson, Nardi, Ghisolfi, Ceravolo, Strizzolo, Buonaiuto. Allenatore: Bisoli.

Arbitro: Meraviglia.

Ammoniti: Varone (R) 8′, Costa (R) 22′, Zortea (C) 18′, Bianchetti (C) 45′, Rossi (R) 51′.

Espulsi: Costa (R) 75′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 14′ con l’imperioso stacco aereo di Costa sugli sviluppi di un corner battuto da Redrezza, al 25′ Gaetano scatta alle spalle della difesa avversaria e arrivato in area calcia ma la sua conclusione viene ribattuta in corner. Nel finale di tempo Ravanelli calcia da 25 metri cercando l’angolino mancando il bersaglio non di molto così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per la Reggiana.

Secondo tempo. Nella ripresa Buonaiuto ci prova con la punta del piede nell’area piccola in estirada ma la sfera si perde a lato, al 75′ Reggiana in 10 uomini per l’espulsione di Costa che riceve il secondo giallo dopo un intervento in ritardo su Ceravolo. Nel finale arriva il pareggio grigiorosso col pregevole tiro di prima intenzione di Strizzolo che sfrutta un pallone vagante in area per chiudere il match sul definitivo 1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Lecce 18-Empoli 18-Salernitana 17-Venezia 17-Frosinone 16-SPAL 15-Cittadella 14*-Chievo 14*-Monza 13*-Pordenone 12-Brescia 9*-Cosenza 8-Reggiana 8*-Vicenza 7**-Pisa 7*-Reggina 7-Ascoli 5*-Entella 5-Cremonese 4*-Pescara 4

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri