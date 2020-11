Serie A – Successi del Milan contro la Viola e del Bologna sul Crotone

Nelle partite di Serie A che hanno preceduto le gare classiche della domenica alle 15.00, c’è stato qualche risultato inaspettato. Il pareggio della Juventus a Benevento, di ieri, la sconfitta casalinga dell’ Atalanta ad opera del Verona, nel lunch match la sconfitta interna della Lazio contro l’Udinese. Nel primo pomeriggio sono scese in campo Milan/Fiorentina e Bologna/Crotone. La gara di San Siro ha visto il successo dei rossoneri, con pratica Viola archiviata nella prima frazione di gioco e la vittoria degli uomini di Mihajlovic sulla squadra calabrese. Di seguito il tabellino delle due gare:

-Milan – Fiorentina 2-0 [17′ Romagnoli, 27′ Kessiè rig.]

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali (82′ Hauge); Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz (74′ Krunic); Rebic. All. Bonera

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres (60′ Lirola), Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli (76′ Borja Valero); Callejon (46′ Bonaventura), Vlahovic (76′ Kouamé), Ribery (68′ Cutrone). All. Prandelli

Ammoniti: Pezzella (F), Rebic (M), Castrovilli (F), Kessie (M)

Note: al 38′ Dragowski (F) respinge un calcio di rigore a Kessie (M)

-Bologna – Crotone 1-0 [45’+2′ Soriano ]

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg (75′ Dominguez); Orsolini (18′ Sansone), Soriano, Barrow (87′ Vignato); Palacio. All. Mihajlovic

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (59′ Golemic), Marrone (46′ Cuomo), Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic (59′ Dragus), Reca (79′ Crociata); Messias, Simy. All. Stroppa



Ammoniti: Petriccione (C), Marrone (C), Hickey (B), Magallan (C), Luperto (C), Palacio (B)