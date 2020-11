SERIE A – Napoli-Roma 4-0, i top della squadra azzurra

Il Napoli stasera contro la Roma aveva voglia di rivalsa, dopo la sconfitta contro il Milan e dedicare il successo a Maradona. Gli azzurri partono bene nel contenimento, poi cresce sul piano dell’intensità. Il gol è nell’aria e lo sblocca con Insigne su punizione che poi dedica la rete al “Pibe de Oro”. I giallorossi fanno fatica a reggere i ritmi e rischiano di subire il raddoppio, Mirante salva su Mertens. Nella ripresa gli ospiti cercano di cambiare marcia, ma la musica è sempre a favore del Napoli. Il raddoppio arriva con Fabian Ruiz che con un tiro preciso supera il portiere giallorosso, ancora su giocata di Insigne. La partita la chiude Mertens che realizza in tap-in e poi il poker lo cala Politano, scarta due difensori, poi Mirante e mette in rete. Il Napoli balza al terzo posto e ridimensiona la Roma. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Il terzino dell’Empoli, dopo la gara non brillante contro il Milan, stasera aveva Spinazzola e lo ha davvero tenuto a bada senza commettere errori. Chiude la serata con la sgroppata che poi termina con la rete di Mertens.

Koulibaly 7 – Dopo le ultime due partite non positive, il difensore senegalese stasera si riscatta e annulla Dzeko. Assieme a Manolas davvero due muri, dimenticando Ibrahimovic alla grande.

Manolas 7 – Il grande ex della serata aveva voglia di dimostrare il suo valore e da un segnale di forza, senza calare mai la concentrazione fino alla fine della gara. A questi livelli è un muro insuperabile.

Fabian Ruiz 6,5 – Il centrocampista spagnolo aveva voglia di riscatto dopo la prova negativa contro il Milan e contro la Roma si dimostra tutto nel suo valore. A tratti sembra non a tempo, ma poi cresce alla distanza e segna con un tiro preciso nell’angolo. E’ tornato come fa in nazionale.

Lozano 6,5 – Al messicano manca solo il gol, ma per il resto gli riesce tutto bene. Da una mano in difesa e scambia la palla ai compagni con facilità. Si becca un rimprovero per non aver passato la palla, però davvero una prova positiva.

Zielinski 7,5 – Il polacco nel ruolo di mezz’ala e anche di trequartista gioca una partita fantastica. Non sbaglia una giocata, lanci come se piovessero e da una mano in difesa. E’ concentrato fino al momento del cambio.

Insigne 7,5 – Era la serata che il capitano sognava e concretizza il tutto con una punizione da ricordare. Tiro nell’angolo e dedica al grande Maradona. Nel secondo tempo da una mano in difesa e poi assist al bacio per Fabian Ruiz. Una serata da incorniciare.

Politano 6,5 – L’altro ex della partita entra con il piglio giusto. Lancio per Di Lorenzo dove nasce il gol di Mertens e poi una serpentina da incorniciare che supera due difensori e poi Mirante. Prosegue il suo momento positivo.

Mertens 6,5 – Il belga, in una serata triste per l’addio a Maradona, sembrava non trovare la via della rete, anche se nel primo tempo va vicino un paio di volte. Nella ripresa cala ma poi realizza la rete anche lui con dedica.

A cura di Alessandro Sacco