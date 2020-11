SERIE A, Lazio-Udinese 1-3, colpaccio esterno dei bianconeri

LAZIO-UDINESE 1-3

Decidono i gol di Arslan, Pussetto e Forestieri nella ripresa. Tutti dedicati a Maradona. 108 nella Lazio per Ciro Immobile. Secondo solitario nella classifica biancoceleste di tutti i tempi.

Nell’occasione, anche la maglia della Lazio è dedicata a Diego Armando Maradona (“AD10S”). La Lazio di Inzaghi rimane a quota 14 punti. L’Udinese di Gotti sale a 10.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (76′ A. Pereira), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (46′ Akpa-Akpro), Cataldi (46′ Leiva), Luis Alberto (63′ Caicedo), Fares (46′ Marusic); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan (57′ Jajalo), Pereyra, Zeegelaar (57′ Molina); Pussetto, Forestieri (80′ Walace). All. Gotti (Cioffi in panchina)

Ammoniti: Arslan (U), Fares (L), Pereyra (U), Samir (U), Musso (U), Leiva (L)

Marcatori: 18′ Arslan (U), 45’+3 Pussetto (U), 71′ Forestieri (U), 74′ rig. Immobile (L)