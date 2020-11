Dzeko e Mertens – Diversi ma con lo stesso obiettivo: Il Gol

UOMINI GOL

Mertens è tornato al gol contro i rossoneri, il terzo per lui in campionato, ancora all’asciutto in Europa League e anche Dzeko ha segnato in questa stagione tre reti, tutte in campionato ed è fermo dalla doppietta al Benevento nel match del 18 ottobre, quindi da più di un mese. Decisivi per il gioco offensivo di Gattuso e Fonseca, i due centravanti dalle qualità diverse: Dries cerca la profondità, gli uno contro uno in dribbling e gli scambi nello stretto per lanciare in porta anche i compagni, Dzeko invece gioca molto anche spalle alla porta per il controllo e gli inserimenti dei compagni. Già perché sia il belga che il bosniaco puntano al gol ma sono preziosissimi con il loro apporto alla squadra. Fonte: Il Mattino