Serie A – Alle 15.00 si gioca su due campi: i primi tempi

Dopo il sabato calcistico di serie A, che ha visto su tutti i campi coinvolti l’omaggio del mondo “italiano” del pallone a Diego Maradona, si ritorna in campo per la domenica. Nel lunch match, la vittoria un po’ a sorpresa dell’ Udinese all’ Olimpico con la Lazio e, in attesa del big match del San Paolo (ancora per qualche giorno) Napoli/Roma, il massimo campionato alle 15.00 presenta due partite. Di seguito i risultati dei primi tempi delle due sfide:

Milan – Fiorentina 2-0 [17′ Romagnoli, 27′ Kessiè rig.]

*Il Milan fallisce un calcio di rigore

Bologna – Crotone 1-0 [45’+2′ Soriano ]