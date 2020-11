Mertens VS Dzeko: La sfida dei superbomber

La sfida dei signori del gol: Mertens contro Dzeko. Il duello a distanza tra i due superbomber di Napoli e Roma nella sfida stasera che per gli azzurri vale il rilancio per l’alta classifica. Un piccoletto rapido, tecnico e sgusciante il belga. Un gigante forte di testa, potente, forte con tutti e due i piedi il bosniaco. Caratteristiche diverse stesso spiccato fiuto del gol: Dries, 33 anni, in carriera è a quota 250, Edin, 34 anni, è a 354. Tutti e due con una lunga carriera alle spalle ma che guardano lontano spinti da tante motivazioni: Mertens è il re de gol di tutti i tempi del Napoli con 128 reti, ha rinnovato per altre due stagioni e vuole rafforzare quanto più possibile il suo record. Il suo legame con la città e la tifoseria è fortissimo, per tutti è Ciro. Dzeko in estate era a un passo dalla Juve, poi saltò tutto all’ultimo momento quando l’addio alla Roma ormai sembrava sancito: è ripartito e anche lui ha ancora due anni di contratto con la squadra giallorossa e vorrà migliorare quanto più possibile il suo bottino di reti (è a quota 109).

IL DUELLO

Un faccia a faccia che si rinnova, negli ultimi anni la sfida Napoli-Roma è stata soprattutto caratterizzata dai loro duelli. Mertens di gol ai giallorossi ne ha segnati sei, quattro all’Olimpico, e due al San Paolo, Dzeko ne ha realizzati quattro contro gli azzurri, tutti a Fuorigrotta. Le due doppiette consecutive per i successi del 2017 (1-3) e del 2018 (2-4). Dries giocherà nuovamente da centravanti, come domenica contro il Milan, per l’assenza di Osimhen, ancora indisponibile per l’infortunio alla spalla. Edin, dopo essere guarito dal coronavirus, tornerà stasera titolare dopo lo spezzone di partita giocata giovedì sera in Europa League contro il Cluj. Fonte: Il Mattino