Gattuso VS Fonseca: Idee e concetti di calcio molto simili

AL CENTRO DELL’ATTACCO

I perni centrali dei due attacchi, molto simile l’idea di gioco di Gattuso e Fonseca. Tutti e due puntano molto sugli inserimenti e i gol degli esterni e per questo sarà fondamentale il contributo di Mertens e Dzeko, i due centravanti di Napoli e Roma. Varia qualcosa nel sistema di gioco ma il concetto di base è simile fatto di possesso palla dal basso e di applicazione del pressing sugli avversari a cominciare dagli attaccanti. E anche in questo senso l’apporto del belga e del bosniaco sarà determinante. Una sfida chiave per una partita chiave. Il Napoli cerca il rilancio dopo il ko con il Milan, tre punti significherebbero aggancio in classifica proprio ai giallorossi. La Roma invece vuole continuare la serie positiva in campionato. L’ultima sconfitta della squadra di Fonseca sul campo arrivò proprio la stagione scorsa nel match giocato il 5 luglio al San Paolo. Fonte: Il Mattino