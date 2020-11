Napoli/Roma ecco c ome il Mattino mette in campo le squadre. Out Osimhen

Niente da fare invece per Osimhen, il centravanti sarà indisponibile anche per la sfida contro la Roma per l’infortunio alla spalla subito con la nazionale nigeriana che lo ha costretto già a saltare le partite con Milan e Rijeka. Gattuso confermerà il 4-2-3-1 con Zielinski trequartista alle spalle di Mertens e con Lozano e Insigne esterni ma il polacco si allineerà anche agli altri due centrocampisti Fabian Ruiz e Demme con il sistema di gioco che a tratti diventerà 4-3-3. Un Napoli, quindi, più compatto con la presenza di Zielinski che per caratteristiche è un centrocampista in più che andrà a sostenere tre attaccanti come Lozano, Mertens e Insigne. Mancherà anche Bakayoko per squalifica, un’assenza pesante questa per la sua capacità di fare da schermo davanti alla difesa: al suo posto giocherà Demme già titolare in Europa League contro il Rijeka. L’altro centrocampista sarà Fabian Ruiz che invece giovedì scorso ha giocato solo i minuti finali: lo spagnolo grande protagonista con la nazionale era stato invece tra i più deludenti contro il Milan. R. Ventre (Il Mattino)