Mezza serie A e la Bundesliga seguono Diego Demme

Questa sera si giocherà al San Paolo Napoli-Roma e Gattuso manderà in campo Diego Demme, per sostituire lo squalificato Bakayoko. L’ex centrocampista del Lipsia in campionato ha appena giocato 84 minuti, perciò il suo agente Ramadani si sta guardando intorno per il futuro del suo assistito. Piace a mezza serie A e in Bundesliga, informando il d.s. degli azzurri Cristiano Giuntoli. Per Gattuso è un calciatore fondamentale, ma Demme chiede spazio e la sfida contro i giallorossi è una discriminante per le prossime partite.

Fonte: Marco Giordano CdS