Mertens e Dzeko – Non solo gol ma anche tanti assist

Cinquanta gli assist in serie A di Mertens, che ha cominciato il suo ottavo campionato con il Napoli, 35 quelli di Dzeko che ha iniziato invece la sesta stagione con la Roma. L’attaccante del Napoli ne ha firmati tre in questo campionato, tutti e tre per Lozano, i primi due per la doppietta del messicano al Genoa e un altro all’Atalanta, Dzeko invece ne ha fatto uno soltanto in Europa League. Fondamentali le loro giocate decisive anche per gli esterni: Lozano e Insigne da una parte, Pedro e Mkhitaryan dall’altra. Fonte: Il Mattino