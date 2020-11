Maradona in TV? Ha sempre spaccato i record di ascolti

“AD10S Diego” immagine dopo immagine. Maradona ballerino e Maradona calciatore, le sue parole e i suoi gol e oggi il dolore della gente e dei tifosi. Così ieri sera l’omaggio di Rai1: un collage, a cura di Ermanno Labianca e Luca Rea, delle più belle immagini Rai legate a Diego. Modificato il palinsesto e rinviato “Ottilie von Faber-Castell – Una donna coraggiosa”, film tv in due episodi, spazio ai ricordi e alle emozioni. Da Raffaella Carrà a Carlo Conti, da Milly Carlucci (“c’è un Diego e un Maradona, io li amo tutti e due”) a Fabio Fazio fino ad Antonella Clerici che lo ha conosciuto alla “Partita della Pace” per Papa Francesco. Tutte le volte che Diego è stato ospite ci sono stati record di ascolti. Come quella volta a “Ballando con le stelle”, seconda edizione datata 2005, con il fisico asciutto: nella sala prove viene immortalato dalla telecamera mentre palleggia da seduto con un bicchiere di plastica. «Facile no? Balli da sola, dai che vinciamo», diceva lui alla sua maestra Angela Panico. In mezzo le immagini tristi di questi giorni, della sua morte e del dolore di Napoli e dei tifosi di tutto il mondo e anche i filmati di ieri, le corse in campo, i gol storici. E poi la musica, un po’ tango struggente e un po’ Pino Daniele, un altro napoletano che non c’è più. Rilettura della vita del campione tra eccessi e magie, per raccontare la genialità del calciatore e la sregolatezza dell’uomo. Di cui abbiamo tutti nostalgia adesso che non è più qui. «Tu puoi ballare e non trasmettere niente, invece noi vogliamo far capire che stiamo bene e ci divertiamo». Fonte: CdS