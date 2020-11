Maradona – Anche la FIFA scende in campo: Bandiere a mezz’asta

Le immagini scorrono sui maxischermi, i gol di Maradona, i sorrisi guasconi, le immancabili scarpe slacciate, quell’allenamento pazzesco con Careca in Coppa, le maglie indossate in carriera, poi gli striscioni montati dai tifosi, da Benevento a Livorno a Pisa. Hanno pianto e piangono gli amici sparsi per i continenti, chi gli ha voluto un bene dell’anima, chi è sprofondato nei suoi sorrisi e ha condiviso i suoi drammi. E oggi si continuerà a ricordarlo e anche domani e poi ancora le occasioni non mancheranno. Addirittura il Boca Juniors aveva chiesto di giocare la partita tutti in maglia nera. Anche la Fifa è scesa in campo: un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutte le partite del fine settimana. E nella propria sede di Zurigo sono state esposte a mezz’asta le bandiere, comprese quelle dei 211 Paesi membri. Fonte: CdS