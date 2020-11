LIVE SERIE A – Napoli-Roma, arrivo al San Paolo dei giallorossi

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Di Bello; Ass1: Tegoni; Ass2: Bindoni; IV: Manganiello; VAR: Calvarese; AVAR: Peretti

19,54 – E’ arrivata la Roma allo stadio San Paolo, dove affronterà il Napoli, fischio d’inizio alle ore 20,45. CLICCA QUI

18,24 – L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli fuori al San Paolo: “Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona”

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà la Roma, in un clima ancora scosso dalla morte di Maradona. Gli azzurri vorranno dedicare al campione argentino una vittoria, anche per riscattare la recente in campionato contro il Milan. I giallorossi invece vorranno confermare l’ottimo momento di forma. Ilnapolionline.com come sempre vi terrà aggiornati in tempo reale.

