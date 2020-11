Liga: Poker del Barça con dedica speciale di Leo Messi per Diego

Ore 14:00

Barcellona-Osasuna 4-0 Braithwaite (B) 29′, Griezmann (B) 42′, Coutinho (B) 57′, Messi (B) 73′

Ore 16:15

Getafe-Athletic Bilbao 1-1 Villalibre (A) 9′, Angel (G) 76′

Ore 18:30

Celta Vigo-Granada 3-1 Charris (G) 25′, Nolito (C) 27′, Baeza (C) 81′, Beltran (C) 85′

Barcellona-Osasuna. Dopo una lunga fase di studio con i blaugrana in controllo del match la sfida si sblocca al 29′ col tap-in di Braithwaite che sfrutta un batti e ribatti, nel finale di tempo arriva il raddoppio culé con la precisa rasoiata di Griezmann a fil di palo che chiude i primi 45 minuti. Nella ripresa arriva il tris col tocco ravvicinato di Coutinho che riceve da Griezmann e insacca, al 70′ Dembele aggancia in area e deposita in rete ma l’arbitro annulla per offside grazie al VAR. Passano 3 minuti e Messi cala il poker mostrando nell’esultare la maglia di Maradona numero 10 del Newell’s Old Boys, nel finale il Barça amministra il pallone fino al triplice fischio che decreta la vittoria barcelonista per 4-0.

Getafe-Athletic Bilbao. La sfida si sblocca al 9′ col colpo di testa di Villalibre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 22′ Cucho scatta verso la porta e arrivato in area lascia partire una sassata che Simon respinge con un ottimo riflesso. Nel finale di tempo Vesga cerca la rasoiata a fil di palo ma Soria si dimostra provvidenziale chiudendo la prima frazione sull’1-0 ospite. Nella seconda frazione Arambarri sfrutta un pallone vagante in area e calcia a botta sicura centrando il palo, al 76′ arriva il pareggio del Getafe col preciso tiro dai 20 metri di Angel che riceve da Cucho e insacca. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la contesa si chiude in parità.

Celta Vigo-Granada. Dopo una lunga fase di studio la sfida si sblocca al 25′ col tiro di prima intenzione di Suarez Charris che riceve da Milla e insacca, passano due minuti e arriva il pareggio del Celta col tap-in di Nolito sul cross di Olaza. Nel finale di tempo Molina cerca il nuovo vantaggio per gli ospiti ma la sua sassata sorvola di pochissimo la traversa così al duplice fischio si va a riposo sull’1-1. Nei secondi 45 minuti Santi Mina supera il diretto marcatore e calcia a giro a lato di un soffio, all’81’ Baeza sfrutta un pallone vagante in area e calcia per il sorpasso dei padroni di casa. Nel finale Beltran sigla il tris sfruttando il perfetto suggerimento di Iago Aspas per il definitivo 3-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Real Sociedad 23-Atletico Madrid 23**-Villarreal 19-Real Madrid 17*-Siviglia 16**-Cadice 15-Barcellona 14**-Granada 14*-Athletic Bilbao 13*-Elche 13**-Getafe 13-Alavés 13-Valencia 12-Betis 12-Osasuna 11*-Eibar 10-Valladolid 10-Celta Vigo 10-Levante 8*-Huesca 7

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri